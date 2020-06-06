Вчені з'ясували нову причину виникнення онкології: краще сидіти вдома

Основними причинами ракових захворювань є паління, нездорове харчування, а також вплив вірусів, бактерій і паразитів. І навіть це далеко не все, що може спровокувати онкологію.

Виявляється, вуличне освітлення в нічний час доби також підвищує ризик раку молочної залози. У жінок на 10% вище ймовірність захворіти, якщо вони піддаються впливу високого рівня штучного зовнішнього освітлення. Про це інформує видання Daily Mail.

У ході досліджень, що проводилися протягом 16 років, вчені з Національного інституту раку в США порівнювали показники захворюваності на рак молочної залози у 200 тисяч жінок зі супутниковими знімками забруднення зовнішнього освітлення тих місць, де вони жили.

Дослідники вивчали виключно тих жінок, які вже пережили менопаузу, так як раніше дуже мало досліджень було присвячено цьому демографічному зрізу.

Є припущення, що штучний світ порушує природні циркадні ритми організму. Це сприяє зменшенню кількості меланіну, який виробляється організмом.

Меланін може запобігти зростанню пухлин, отже його зниження позначиться негативно на процесах всередині організму. До того ж, світлодіодні вуличні ліхтарі нового покоління більше викликають рак, ніж старі жовті ліхтарі.

Нагадаємо, що лікарі назвали ранні ознаки раку при виявленні яких слід звернутися до лікаря.

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