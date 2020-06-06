Ученые выяснили новую причину возникновения онкологии: лучше сидеть дома

Основными причинами раковых заболеваний являются курение, нездоровое питание, а также воздействие вирусов, бактерий и паразитов. И даже это далеко не все, что может спровоцировать онкологию.

Оказывается, уличное освещение в ночное время суток также повышает риск рака молочной железы. У женщин на 10% выше вероятность заболеть, если они подвергаются воздействию высокого уровня искусственного наружного освещения. Об этом информирует издание Daily Mail.

В ходе проводившихся на протяжении 16 лет исследований ученые из Национального института рака в США сравнивали показатели заболеваемости раком молочной железы у 200 тысяч женщин со спутниковыми снимками загрязнения наружного освещения тех мест, где они жили.

Исследователи изучали исключительно тех женщин, которые уже пережили менопаузу, так как ранее очень мало исследований было посвящено этому демографическому срезу.

Есть предположение, что искусственный свет нарушает естественные циркадные ритмы организма. Это способствует уменьшению количества мелатонина, который вырабатывается организмом.

Мелатонин может предотвратить рост опухолей, следовательно его снижение скажется негативно на процессах внутри организма. К тому же, польза мелатонина также заключаются в том, что он стимулирует иммунитет, активируя вилочковую и щитовидную железу. Гормон снижает тревожность, улучшает эмоциональное состояние.

Напомним, что врачи назвали ранние признаки рака при обнаружении которых следует обратиться к врачу.

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