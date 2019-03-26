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Вчитель розбещував дітей під Києвом: деталі кричущої історії

STYLERЖиття    26.03.2019 - 13:59
Вчитель розбещував дітей під Києвом: деталі кричущої історії
Вчитель протягом року розбещував дітей у Борисполі (колаж РБК-Україна)

Вчителю оголосили про підозру за розпусні дії щодо дітей

Вчитель і за сумісництвом керівник гуртка з лютого 2018 по лютий 2019 року неодноразово вчиняв фізичні розпусні дії щодо маленьких дітей, які були його учнями і вихованцями. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

У повідомлення йдеться, що протягом року збоченець встиг розбеститти п'ятьох дітлахів. Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітніх дітей, вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 5 до 8 років.

Вчитель розбещував дітей під Києвом: деталі кричущої історії

Вчитель протягом року розбещував дітей у Борисполі (ілюстративне фото: pixabay.com)

До слова, нещодавно заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін розповів, що лише за добу, 21 березня, було зафіксовано п'ять випадків розбещення дітей.

В'ячеслав Аброськін вкотре нагадав, що Україні потрібен закон, який би жорстоко карав за статеві злочини щодо дітей. А педофілів необхідно заносити в спеціальний реєстр, щоб розірвати цей порочний ланцюг злочинів, коли жертви насильства самі стають насильниками.

Раніше ми повідомляли про те, що педофіл в Хмельницькій області зґвалтував та пограбував 11-річну дівчинку. Трагічний інцидент трапився у неділю, 24 березня. Щоб уникнути покарання збоченець всю ніч переховувався в сіннику.

Також ми писали про те, що на Прикарпатті (Івано-Франківська область) 13-річну дівчинку розбещував коханець її матері. Дитина боялася ґвалтівника, тому нікому нічого не розповідала.

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