ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Учитель развращал детей под Киевом: детали вопиющей истории

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 13:59
Учитель развращал детей под Киевом: детали вопиющей истории
Учитель в течение года развращал детей в Борисполе (коллаж РБК-Украина)

Учителю объявили о подозрении за развратные действия в отношении детей

Учитель и по совместительству руководитель кружка с февраля 2018 по февраль 2019 года неоднократно совершал физические развратные действия в отношении маленьких детей, которые были его учениками и воспитанниками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В сообщении говорится, что в течение года извращенец успел растлить пятерых детей. Ему объявили о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетних детей, совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет.

Учитель развращал детей под Киевом: детали вопиющей истории

Учитель в течение года развращал детей в Борисполе (иллюстративное фото: pixabay.com)

К слову, недавно заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что только за сутки, 21 марта, было зафиксировано пять случаев растления детей.

Вячеслав Аброськин в очередной раз напомнил, что Украине нужен закон, который бы жестоко наказывал за половые преступления в отношении детей. А педофилов необходимо заносить в специальный реестр, чтобы разорвать эту порочную цепь преступлений, когда жертвы насилия сами становятся насильниками.

Ранее мы сообщали о том, что педофил в Хмельницкой области изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку. Трагический инцидент случился в воскресенье, 24 марта. Чтобы избежать наказания извращенец всю ночь прятался на сеновале.

Также мы писали о том, что на Прикарпатье (Ивано-Франковская область) 13-летнюю девочку развращал любовник ее матери. Ребенок боялся насильника, поэтому никому ничего не рассказывал.

Мать все знала: детали надругательства над ребенком в Черновицкой области Жертвой педофила стала трехлетняя девочка: детали происшествия в Херсоне
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины педофил
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь