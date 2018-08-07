Вдарили ногою в обличчя: у Києві напали на відомого репера і його єнота

Фото: Напад на репера і його єнота (Колаж РБК-Україна)

Тваринe били ногами

У Києві невідомі напали на відомого репера MIM (Дмитра Решетника) і його ручного єнота. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Решетник розповів, що нещодавно на нього напали невідомі з метою вчинити пограбування. При нападі постраждав і улюбленець музиканта – ручний єнот Боб Марлі.

Музикант повідомив, що зловмисники побили його і завдали удару канцелярським ножем по обличчю, а єнота били ногами по морді. В результаті – у тварини пошкоджені зуби і голова.

Обережно! Присутня ненормативна лексика. Відео 18+

Публікація від МІМ Світ імені мене (@mim_trip) 23 Лип 2018 в 6:02 PDT

"Шановні передплатники, прошу допомогти хоч репостом, потрібно терміново рятувати друга! Мій єнот Боб Марлі потребує допомоги. На даний момент у нього сильний черепно-мозковий тиск. Близько 2-х тижнів тому, недалеко від мого будинку, на нас напали з спробою відібрати майно (поліція не діяла). Мені нанесли ножове поранення в обличчя канцелярським ножем, а єнота вдарили ногою в обличчя, пошкодивши зуби і голову моєї дитини, яку я люблю більше всього", - написав музикант.

Скріншот поста (instagram.com/mim_trip)

Засновник і учасник групи "Єноти" Дмитро Решетник попросив у своїх фанатів допомоги, так як стан його домашнього улюбленця почало різко погіршуватися.

"Єнот на даний момент з-за травми не бачить, і від сильного черепного тиску очі у нього як ніби вилазять. Йому потрібно терміново робити МРТ, яке проводять в людській лікарні під місцевим наркозом. Вартість МРТ - 3200 гривень, не кажучи вже про решту лікування. Діяти треба прямо зараз. Тому, якщо у вас є можливість, кожна гривня допоможе зберегти Марлі життя і здоров'я. Номер картки приват банку Арутюнян Маріанна 4149 4391 0763 3806", - написав репер.

Скріншот фото (instagram.com/mim_trip)

Нагадаємо, раніше ми повідомили всі подробиці нападу на будинок журналіста Вікторії Сеник.

А також розповіли про те, що у Києві два молодих хлопця побили літню жінку за зауваження про смітті.

Відео: РБК-Україна