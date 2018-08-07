Ударили ногой в лицо: в Киеве напали на известного рэпера и его енота

Фото: Нападение на рэпера и его енота (Коллаж РБК-Украина)

Животное избивали ногами

В Киеве неизвестные напала на известного рэпера MIM (Дмитрия Решетника) и его ручного енота. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Дмитрий Решетник рассказал, что недавно на него напали неизвестные с целью совершить ограбление. При нападении пострадал и любимец музыканта – ручной енот Боб Марли.

Музыкант сообщил, что злоумышленники избили его и нанесли удар канцелярским ножом по лицу, а енота избивали ногами по морде. В результате – у животного повреждены зубы и голова.

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Публикация от МIM Мир имени меня (@mim_trip) 23 Июл 2018 в 6:02 PDT

"Уважаемые подписчики, прошу помочь хоть репостом, нужно срочно спасать друга! Мой енот Боб Марли нуждается в помощи. На данный момент у него сильное черепно-мозговое давление. Около 2-х недель назад, недалеко от моего дома, на нас напали с попыткой отобрать имущество (полиция бездействовала). Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего", - написал музыкант.

Скриншот поста (instagram.com/mim_trip)

Основатель и участник группы "Еноты" Дмитрий Решетник попросил у своих подписчиков помощи, так как состояние его домашнего любимца начало резко ухудшаться.

"Енот на данный момент из-за травмы не видит, и от сильного черепного давления глазки у него как будто вылазят. Ему нужно срочно делать МРТ, которое проводят в человеческой больнице под местным наркозом. Стоимость МРТ- 3200 гривен, не говоря уже об остальном лечении. Действовать нужно прямо сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, каждая гривна поможет сберечь Марли жизнь и здоровье. Номер карты приват банка Арутюнян Марианна 4149 4391 0763 3806", - написал рэпер.

Скриншот фото (instagram.com/mim_trip)

Напомним, ранее мы сообщили все подробности нападения на дом журналиста Виктории Сеник.

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Видео: РБК-Украина