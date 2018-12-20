"Вдарився об смітник": подробиці смерті російського бойовика в українській в'язниці

Фото: Валерій Іванов (vk.com/partizannovoros)

Остаточні результати судмедекспертизи очікуються через місяць

Причиною смерті російського бойовика Валерія Іванова, який відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40 у Львівській області, стало падіння з драбини. Про це розповіли в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зазначається, що інцидент стався ще півтора тижні тому, проте інформація про це набула широкого розголосу тільки вчора.

У омбудсмена повідомили із посиланням на Дрогобицьку місцеву прокуратуру, що Іванов 9 грудня перебуваючи в кімнаті відпочинку для ув'язнених вирішив закрутити перегорілу лампочку. Російський найманець заліз на складану драбину, але не втримався і впав на спину.

"Потиличною частиною голови він вдарився об смітник, внаслідок чого настала смерть", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК з позначкою "нещасний випадок".

Слідчі дії тривають.

Як додали у омбудсмана, остаточні результати судмедекспертизи очікуються через місяць.

Нагадаємо, що росіянин Валерій Іванов, засуджений до 12 років колонії, раніше просив президента РФ Володимира Путіна про обмін.

Додамо, що тіло громадянина РФ Іванова захотіли забрати бойовики, що контролюють окремі райони Донбасу.

Як повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у своєму Facebоok, українська сторона поінформувала про смерть Іванова консулів і запропонували негайно зв'язатися з рідними, щоб ті забрали тіло.

"Росія кинула своїх громадян. Вже 9 місяців вони відмовляються їх забирати. Цинізм, але сьогодні, в Мінську, навіть тіло цього померлого захотіли забрати представники ОРДЛО, а не консули РФ", - написала вона.

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

Іванов приєднався до терористів на Донбасі в грудні 2014 року, прибув він з російського Архангельська. Найманець входив до складу "козацьких формувань "ЛНР". Був затриманий українськими військовими на початку серпня 2015 року в районі Станиці Луганської.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Слипака.

Як повідомлялося, нещодавно російський найманець Антон Раєвський, який воював на Донбасі, подтвердил, що РФ постачає військову техніку бойовикам в Донецьку область.

Також ми писали про те, що в квітні в Єкатеринбурзі (РФ) помер журналіст Максим Бородін, який першим написав про смерть членів загону ПВК "Вагнер" в Сирії.

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Відео: РБК-Україна