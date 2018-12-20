"Ударился об мусорку": подробности смерти российского боевика в украинской тюрьме

Фото: Валерий Иванов (vk.com/partizannovoros)

Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц

Причиной смерти российского боевика Валерия Иванова, который отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области, стало падение с лестницы. Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что инцидент произошел еще полторы недели назад, однако информация об этом была предана широкой огласке только вчера.

У омбудсмена сообщили со ссылкой на Дрогобычскую местную прокуратуру, что Иванов 9 декабря находясь в комнате отдыха для заключенных решил закрутить перегоревшую лампочку. Российский наемник залез на складную лестницу, но не удержался и упал на спину.

"Затылочной частью головы он ударился об мусорник, в результате чего наступила смерть”, - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с пометкой "несчастный случай".

Следственные действия продолжаются.

Как добавили у омбудсмена, окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Напомним, что россиянин Валерий Иванов, приговоренный к 12 годам колонии, ранее просил президента РФ Владимира Путина об обмене.

Добавим, что тело гражданина РФ Иванова захотели забрать боевики, контролирующие отдельные районы Донбасса.

Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebоok, украинская сторона проинформировала о смерти Иванова консулов ​​и предложили немедленно связаться с родными, чтобы те забрали тело.

"Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев они отказываются их забирать. Цинизм, но сегодня, в Минске, даже тело этого умершего захотели забрать представители ОРДЛО, а не консулы РФ", - написала она.

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Иванов присоединился к террористам на Донбассе в декабре 2014 года, прибыл он из российского Архангельска. Наемник входил в состав "казачьих формирований "ЛНР". Был задержан украинскими военными в начале августа 2015 года в районе Станицы Луганской.

Напомним, украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

Как сообщалось, недавно российский наемник Антон Раевский, который воевал на Донбассе, подтвердил, что РФ поставляет военную технику боевикам в Донецкую область.

Также мы писали о том, что в апреле в Екатеринбурге (РФ) умер журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда ЧВК "Вагнер" в Сирии.

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Видео: РБК-Украина