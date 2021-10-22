Здивуємо весь світ: Дніпро до Нового року перетвориться в місто-казку

Адже не дарма лікарі в один голос стверджують, що правильний емоційний настрій і прогулянки на повітрі підвищують імунітет краще будь-яких вітамін і допомагають швидше відновитися тим, хто на шляху до одужання.

Міська влада Дніпра прислухалася до цих порад і зробить дніпрянам і гостям міста на Новий рік і Різдво неймовірно яскравий, сяючий і стильний подарунок.

8 міських локацій - сквери Прибережний і на Слобожанському проспекті, Європейська площа, вулиці Воскресенська, Грушевського, Січових Стрільців, Новий міст і Фестивальний причал - до свят перетворяться, згідно кращим європейським трендам. Дніпрянам позаздрять жителі європейських столиць-законодавців новорічної моди. Адже при оформленні міських локацій будуть використовуватися дизайнерські рішення та розробки, які застосовуються в Лондоні, Парижі, Відні, Мадриді, Нью-Йорку, Торонто та інших столицях і великих містах Європи та світу.

По-справжньому святкову атмосферу створять більш 125 тис. джерел світла. В обладнанні ілюмінацій міських локацій використовують найсучасніші і висококласні світлодіоди світових лідерів в цьому сегменті. Всі елементи будуть ретельно відібрані за допомогою колірної температури, щоб домогтися однакового світіння виробів обраного світла. Гірлянди тільки зі стандартом Lazer Free, які захищають зоровий нерв від прямого впливу кристала світлодіода.

Слід зазначити, що завдяки сучасним технічним рішенням втручання в міську електросистему буде мінімальним і економним. Але в той же час враховані всі питання безпеки. Буде використовуватися тільки найякісніший прогумований кабель з високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання.

Що буде

Фестивальний причал

Масштабна інсталяція з гігантськими фігурами (не менше 32 шт висотою 8 м), аналогів яким в Україні немає.

Сквер Прибережний

Найбільший в Україні сухий світлодинамічний піксельний фонтан висотою 8 м. Також більше двох кілометрів гірлянд і 20-ти фігур, що світяться.

Сквер на Слобожанському проспекті

У новій локації на лівому березі встановлять 8-метрову новорічну ялинку. А сам сквер прикрасять тисячами гірлянд і близько 40-ка декораціями.

Новий міст

80 опор освітлення прикрасять новорічним дизайном

Європейська площа (Площа Героїв Майдану)

На головній міській святковій локації засяє нова пухнаста ялинка висотою 20 метрів і розміститься новорічне містечко з різними фотозонами.

Центральні вулиці

При розробці новорічного оздоблення вулиць Воскресенської, Грушевського і Січових Стрільців дизайнери використовували за основу кращі європейські тренди. Вони стануть місцем тяжіння всіх любителів різдвяної тематики.

Хоча пандемія коронавірусу і внесла в наше життя не найприємніші зміни, погодьтеся, що місце для позитивних і яскравих емоцій в ній обов'язково має бути. І немає кращого способу створити святковий настрій, ніж пройтися по сяючим ілюмінацією міським скверам і вулицям, подивитися на блискучі гірляндами вітрини магазинів і вдихнути повітря (сподіваємося, морозного і сніжного) на тлі прикрашених ялинок.