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У кут за "Слава Україні: як покарали вчителя зі Здолбунова

STYLERЖиття    09.11.2018 - 17:30
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Мама постраждалого школяра покаранням задоволена

Дирекція Здолбунівської школи № 5 придумала покарання для викладача Романа Прилуцького, який поставив учня у кут за те, що він привітався з учителем вітанням "Слава Україні". Про те, як покарали вчителя, пише "UA Рівне".

Після інциденту, який стався 18 жовтня, дирекція школи зібрала спеціальну комісію, яка повинна була обговорити поведінку вчителя іноземної мови Романа Прилуцького по відношенню до свого учня Івана Огородника, якого викладач тягав за вухо і поставив обличчям до дошки за привітання "Слава Україні!".

Директор школи Жанна Рудик озвучила висновки шкільної перевірки і повідомила, що викладач отримає догану за неналежне поводження з восьмикласником.

Мама Івана Городника повідомила, що покаранням для викладача вона задоволена.

А ось що про це думає сам Роман Прилуцький, який вважав, що конфлікт з учнем – це звичайний шкільний процес, з'ясувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчитель іноземної мови Здолбунівської школи №5 висловив свою версію конфлікту з восьмикласником Іваном Огородником.

Він стверджує, що учень поніс покарання не за патріотичне вітання, а за погану поведінку на перерві перед уроком.

А також ми розповідали про те, що у Львові вчителька молодших класів зацькувала учня.

Відео: РБК-Україна

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