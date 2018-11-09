В угол за "Слава Украине: как наказали учителя из Здолбунова

Коллаж РБК-Украина

Мама пострадавшего школьника наказанием удовлетворена

Дирекция Здолбуновской школы № 5 придумала наказание для преподавателя Романа Прилуцкого, который поставил ученика в угол за то, что он поздоровался с учителем приветствием "Слава Украине". О том, как наказали учителя, пишет "UA Ровно".

После инцидента, который произошел 18 октября, дирекция школы собрала специальную комиссию, которая должна была обсудить поведение учителя иностранного языка Романа Прилуцкого по отношению к своему ученику Ивану Огороднику, которого преподаватель тягал за ухо и поставил лицом к доске за приветствие "Слава Украине!".

Директор школы Жанна Рудик озвучила выводы школьной проверки и сообщила, что преподаватель получит выговор за неподобающее поведение с восьмиклассником.

Мама Ивана Огородника сообщила, что наказанием для преподавателя она удовлетворена.

А вот что об этом думает сам Роман Прилуцкий, который считал, что конфликт с учеником – это обычный школьный процесс, выяснить не удалось.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что учитель иностранного языка Здолбуновской школы №5 высказал свою версию конфликта с восьмиклассником Иваном Огородником.

Он утверждает, что ученик понес наказание не за патриотическое приветствие, а за плохое поведение на перемене перед уроком.

А также мы рассказывали о том, что во Львове учительница младших классов затравила ученика.

Видео: РБК-Украина