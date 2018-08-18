"Погрожував вирвати волосся": депутат влаштував розбірки з блогером під Радою (відео)

Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Парламентар послав активіста на три букви

Народний депутат Олександр Кірш опинився в центрі скандалу через нападки на активіста, який нібито погрожував його помічниці. Відповідне відео опублікував сам блогер Кирило Яковлєв на своїй сторінці в Facebook.

Так, інцидент стався у Києві біля будівлі Верховної Ради. Автор відео кілька разів намагається дізнатися в Олександра Кірша подробиці "свого звернення", однак той одразу ж посилає його на три літери.

Після цього чоловік починає обурюватися і слід за парламентарієм, а той починає кричати і погрожує, що Яковлєв "завтра вранці здохне".

Трохи пізніше народний депутат уточнив, що стало причиною настільки неординарною реакції.

"Я не знаю що за звернення, яке він у мене вимагав. Я на всі звернення відповідаю, у мене для цього працюють багато помічників. Це провокатор, який вимагав від моєї помічниці мій домашній телефон і він погрожував їй вирвати волосся. Так він і сказав їй - "якщо не даси номер, вирву волосся". Він підійшов до мене з божевільними словами", - сказав Він.

Відео: словесна перепалка під Радою (facebook.com/KyryloYakovlev)

Нагадаємо,народний депутат України від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук прокоментував свою бійку з нардепом з групи "Воля народу" Сергієм Шаховим в прямому ефірі телеканалу "Прямий" і після зйомок.

Раніше позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на телеканалі NewsOne.

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