"Угрожал вырвать волосы": депутат устроил разборки с блогером под Радой (видео)

Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Парламентарий послал активиста на три буквы

Народный депутат Александр Кирш оказался в центре скандала из-за нападок на активиста, который якобы угрожал его помощнице. Соответствующее видео опубликовал сам блогер Кирилл Яковлев на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел в Киеве возле здания Верховной Рады. Автор видео несколько раз пытается узнать у Александра Кирша подробности "своего обращения", однако тот сразу же посылает его на три буквы.

После этого мужчина начинает возмущаться и следует за парламентарием, а тот начинает кричать и угрожает что Яковлев "завтра утром сдохнет".

Чуть позже народный депутат уточнил, что стало причиной столь неординарной реакции.

"Я не знаю что за обращение, которое он у меня требовал. Я на все обращения отвечаю, у меня для этого работают много помощников. Это провокатор, который требовал от моей помощницы мой домашний телефон и он угрожал ей вырвать волосы. Так он и сказал ей - "если не дашь номер, вырву волосы". Он подошел ко мне с сумасшедшими словами", - сказал Кирш.

Видео: словесная перепалка под Радой (facebook.com/KyryloYakovlev)

Напомним,народный депутат Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук прокомментировал свою драку с нардепом из группы "Воля народа" Сергеем Шаховым в прямом эфире телеканала "Прямой" и после съемок.

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