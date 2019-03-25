В Україні скасовують лікарняні: у Супрун підготували кардинальні зміни

У МОЗ скасують лікарняні в тому вигляді, в якому вони є зараз – у паперовому. Натомість лікарняні будуть оформлюватися у електронному вигляді. Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у інтерв’ю Радіо Свобода.

З 1 квітня також рецепти лікарів будуть електронними.

Про це Уляна Супрун заявила, відповідаючи на інтерв’ю журналіста про те, як в Україні будуть запроваджуватися електронні послуги.

"У нас є система eHealth, де вже зареєстровано 26 мільйонів українців. З 1 квітня рецепти будуть електронні, коли йдете до свого сімейного лікаря, і вони виписують рецепт на доступні ліки на державну програму, де оплачуються ліки для людей, хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу і на бронхіальну астму", - сказала Уляна Супрун.

Відтепер пацієнти вже не будуть мати папірці. Замість цього дані будуть проходити через електронну систему, додала вона.

Фото: В Україні паперові лікарняні замінять на електронні (pixabay.com)

За її словами, також до кінця року слід очікувати запровадження електронних лікарняних. Із випискою паперових лікарняних пов’язана велика корупційна складова, заявила Уляна Супрун.

"Там є дуже великі корупційні схеми, які відбуваються по лікарняних. І ми вже маємо пілотну програму щодо електронної медичної картки, де пацієнт йде до свого лікаря, і замість того, щоб написати це все у медичну історію на папері, то це все буде зараз в системі eHealth", - пояснила такі зміни Супрун.

За її словами, після впровадження електронних лікарняних у метро вже не буде оголошень про те, що лікарняну довідку можна купити за 200 гривень.

"Це вже буде неможливо. Друга річ – лікарняні ми будемо отримувати від своїх сімейних лікарів, від тих лікарів, які нас лікують. Лікар буде відповідати за його чи її електронний підпис на цьому лікарняному. Як прийдуть в лікарню або додому, а цієї людини немає на місці, то відповідає не лише ця людина, а лікар, який видав документ", - підкреслила вона.

За словами Уляни Супрун, коли буде професійне ліцензування лікарів, буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна буде навіть відібрати ліцензію.

Нагадаємо, раніше Супрун назвала причини епідемій в Україні. За її словами, Україна зараз займає одне із перших місць в Європі по захворюваності на ряд небезпечних хвороб.

Крім того, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зробила сильну заяву про вибори президента України. Найперше вона звернулася до тих, хто хоче виїхати з країни через можливу перемогу того чи іншого кандидата.