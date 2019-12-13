В Україні змінилися правила для банківських карт: що потрібно знати

Банківські картки в Україні тепер будуть обслуговуватися по-новому. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. На даний момент НБУ вирішив зробити більш сучасним процес випуску платіжних карток і правила їх використання. Тепер буде змінено порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їх використанням.

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Зокрема Національний банк України:

нормував порядок використання користувачем платіжного додатка;

нормував діяльність інформаційно-технічного посередника;

передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;

передбачив право емітувати рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;

надав право банку передавати користувачеві платіжну картку через агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;

визначив обов'язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувача в договорі з клієнтом;

Уточнені вимоги щодо:

праву довіреної особои клієнта отримувати платіжну карту, але без права користуватися нею;

обов'язки постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу

Нагадаємо, українські банки за станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року.

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