В Україні змінилися правила для банківських карт: що потрібно знати

В Україні вирішили осучаснити процес випуску банківських платіжних карток
Банківські картки в Україні тепер будуть обслуговуватися по-новому. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. На даний момент НБУ вирішив зробити більш сучасним процес випуску платіжних карток і правила їх використання. Тепер буде змінено порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їх використанням.
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Зокрема Національний банк України:
- нормував порядок використання користувачем платіжного додатка;
- нормував діяльність інформаційно-технічного посередника;
- передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;
- передбачив право емітувати рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;
- надав право банку передавати користувачеві платіжну картку через агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;
- визначив обов'язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувача в договорі з клієнтом;
Уточнені вимоги щодо:
- праву довіреної особои клієнта отримувати платіжну карту, але без права користуватися нею;
- обов'язки постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу
Нагадаємо, українські банки за станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року.
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