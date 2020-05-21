В Україні зробили гучну заяву про відкриття концертних залів і кінотеатрів

В Україні анонсували відкриття концертних залів і кінотеатрів з 1 липня. Це відбудеться на третьому етапі пом'якшення карантину, який днями продовжили до 22 червня. Культурне життя відродиться за умови стабільної ситуації з захворюваністю коронавірусом в країні. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

"В цілому ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження (на роботу культурних установ), але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежать від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

Фоменко пояснила, що точна дата не названа, уряд буде відштовхуватися від ситуації з захворюваністю коронавірусом в країні.

Культурні інститути зможуть повноцінно працювати тільки тоді, коли будуть зняті всі обмеження.

"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати з можливістю проводити під відкритим небом, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережними, оскільки в першу чергу треба думати про здоров'я громадян ", - повідомила Фоменко.

Зазначимо, що в Україні з 22 травня запустять громадський транспорт, а 25 травня запрацює метро. Також відкриють свої двері для дітей дитячі сади.

Як ми раніше писали, у Міністерстві освіти розповіли українцям, як почнуть навчання школярі з 1 вересня.