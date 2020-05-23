В Україні вартість проїзду може зрости в 4 рази: експерти дали прогноз

Вартість проїзду в Україні може зрости в 4 рази через обмеження, пов'язані з карантином. Так, експерти вважають, що, якщо українці не зможуть платити значно більше за проїзд, багато приватних перевізників просто відмовляться працювати. Практично всі експерти висловлюють думку, що вартість проїзду в будь-якому випадку підніметься у всіх регіонах країни.

На вартість проїзду в найближчій перспективі вплине обмеження числа пасажирів в салоні. За чинними протиепідемічними правилами, зараз дозволено перевозити в салоні автобуса не більше 10-12 пасажирів, що відповідає 25% місткості. Відновлення повноцінного трафіку маршрутних таксі в містах, міжміських автобусів і приміських маршруток виявиться невигідним для перевізників за старими цінами. А значить, вартість проїзду повинна зрости в чотири рази. У Києві це буде не 7-8 гривень з пасажира, а 28-32 гривні. Про це пише "Сегодня".

Також вартість проїзду підніметься через істотні збитки, завдані транспортним компаніям за час карантину.

З огляду на те, що більшість автобусних перевізників - приватні фірми, не виключено, що вони відмовляться виходити на маршрути, зажадають дотацій від держави або піднімуть в рази вартість проїзду.

У Мінінфраструктури (МІУ) заявили про трьохетапне відновлення транспортного сполучення. Перший етап передбачає запуск міського (крім маршрутних таксі та метро) і приміського (в межах одного району) транспорту. Також влада анонсувала відновлення внутрішніх авіаперельотів і часткову організацію руху пасажирських поїздів. Буде відновлено до 50% електропоїздів в години пік, запуск 42 пар поїздів далекого прямування категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес" (близько 20% проїздів). При цьому передбачається, що в транспорті будуть зайняті всі сидячі місця, а не 50%, як зараз.

Карантинні заходи збережуться: маски, температурний скринінг пасажирів, дезінфекція салонів і приміщень вокзалів і станцій.

Як ми писали раніше, в Україні в рамках нового етапу ослаблення карантину з 22 травня відновлює роботу громадський транспорт в регіонах, де епідеміологічна ситуація демонструє поліпшення. Міські, приміські та внутрішньообласні повідомлення знову починають роботу в регіонах.

Також ми повідомляли, що з 25 травня в Харкові стартує робота метрополітену.