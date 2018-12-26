В Україні заборонили лікарські препарати з Індії

Колаж РБК-Україна

Під заборону потрапили відразу три препарату

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками внесла в список заборон ще три медичних препарати індійського виробництва. Про це йдеться на сайті відомства.

Під заборону потрапило три препарати – Ланза, Кофекс і Ензимтал. Ланза і Ензимтал використовувалися для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, один діяв на шлунковий сік, а другий – на ферменти. А кофекс застосовувався при різних простудних захворюваннях як засіб від кашлю.

У розпорядженні зазначено, що всі суб'єкти господарювання, які здійснювали реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, повинні невідкладно вжити заходів перевірки вказаних серій цих ліків, вилучити їх з обігу і знищити. А також перешкоджати поширенню, реалізації і застосування даних лікарських препаратів.

"Враховуючи анулювання сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики 07.06.2016 № 011/2016 / SAUMP / GMP ... Забороняю реалізацію, зберігання та застосування наступних серій, вказаних нижче лікарських засобів виробництва "Дженом Біотек ПВТ. Лтд", Індія:

Ланза UA/10811/01/01 капсули по 30 мг № 20 (10х2) у блістерах GL01701;

Кофекс UA/0711/02/01 сироп по 60 мл у флаконі з мірним ковпачком, по 1 флакону в картонній коробці GC11603, GC11602,

ЕНЗИМТАЛ UA/10790/01/01 драже №100 (10х10) у стрипах GE03701", - йдеться в повідомленні.

Скріншот (dls.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні потрапив під заборону противірусний препарат.

А також розповідали про те, що в Україні заборонили використовувати популярний антисептик.