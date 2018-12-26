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В Украине запретили лекарственные препараты из Индии

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 13:22
В Украине запретили лекарственные препараты из Индии
Коллаж РБК-Украина

Под запрет попало сразу три препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками внесла в список запретов еще три медицинских препарата индийского производства. Об этом говорится на сайте ведомства.

Под запрет попало три препарата – Ланза, Кофекс и Ензимитал. Ланза и Ензимтал использовались для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, один действовал на желудочный сок, а второй – на ферменты. А кофекс применялся при различных простудных заболеваниях в качестве средства от кашля.

В распоряжении указано, что все субъекты хозяйствования, которые осуществляли реализацию, хранение и применение этих лекарственных препаратов, должны безотлагательно принять меры проверке указанных серий этих лекарств, изъять их из обращения и уничтожить. А также препятствовать распространению, реализации и применении данных лекарственных препаратов.

"Учитывая аннулирования сертификата соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики 07.06.2016 № 011/2016 / SAUMP / GMP … Запрещаю реализацию, хранение и применение следующих серий, указанных ниже лекарственных средств производства "Дженом Биотек ПВТ. Лтд", Индия:

Ланза UA/10811/01/01 капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах GL01701;

Кофекс UA/0711/02/01 сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком, по 1 флакону в картонной коробке GC11603, GC11602,

ЕНЗИМТАЛ UA/10790/01/01 драже №100 (10х10) в стрипах GE03701", - говорится в сообщении.

В Украине запретили лекарственные препараты из Индии

Скриншот (dls.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине попал под запрет противовирусный препарат.

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