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В Україні заборонили популярний препарат від вітрянки

STYLERЖиття    12.12.2018 - 11:32
В Україні заборонили популярний препарат від вітрянки
Фото: Колаж РБК-Україна

Заборону встановили через порушення маркування

В Україні встановили заборону на широко відомий препарат від вітрянки. Відповідний указ опублікований на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

В Україні заборонено використовувати серію 32050718 препарату "Варилрикс". Виробником ліків є "Глаксосміткляйн Байолоджикалз с. а.", Бельгія. Пакувальник і контроль якості ТОВ "Сміткляйн Бічем-Біомед".

У повідомленні зазначено: "Суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання припису перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу і вжити заходів з її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення".

В Україні заборонили популярний препарат від вітрянкиСкріншот: (dls.gov.ua)

Заборону встановили з причини невідповідності показників: препарат потрапив на територію України з порушенням маркування. Українська інструкція була відсутня.

Нагадаємо, нещодавно Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на продаж однієї із серій популярного препарату проти здуття "Еспумізан".

Раніше ми писали про те, що в Україні встановили заборону на популярний фізрозчин.

Також вчені повідомили, що вагітним жінкам категорично не рекомендується приймати жарознижуючий препарат парацетамол.

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