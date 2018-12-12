В Украине запретили популярный препарат от ветрянки

Запрет установили из-за нарушения маркировки
В Украине установили запрет на широко известный препарат от ветрянки. Соответствующий указ опубликован на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В Украине запрещено использовать серию 32050718 препарата "Варилрикс". Производителем лекарств является "ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.", Бельгия. Упаковщик и контроль качества ООО "СмитКляйн Бичом-Биомед".
В сообщении указано: "Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств безотлагательно после получения предписания: проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения".
Скриншот: (dls.gov.ua)
Запрет установили по причине несоответствия показателей: препарат попал на территорию Украины с нарушением маркировки. Украинская инструкция отсутствовала.
Напомним, недавно Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан".
Ранее мы писали о том, что в Украине установили запрет на популярный физраствор.
Также ученые сообщили, что беременным женщинам категорически не рекомендуется принимать жаропонижающий препарат парацетамол.