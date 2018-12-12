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В Украине запретили популярный препарат от ветрянки

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 11:32
В Украине запретили популярный препарат от ветрянки
Фото: Коллаж РБК-Украина

Запрет установили из-за нарушения маркировки

В Украине установили запрет на широко известный препарат от ветрянки. Соответствующий указ опубликован на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В Украине запрещено использовать серию 32050718 препарата "Варилрикс". Производителем лекарств является "ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.", Бельгия. Упаковщик и контроль качества ООО "СмитКляйн Бичом-Биомед".

В сообщении указано: "Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств безотлагательно после получения предписания: проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения".

В Украине запретили популярный препарат от ветрянкиСкриншот: (dls.gov.ua)

Запрет установили по причине несоответствия показателей: препарат попал на территорию Украины с нарушением маркировки. Украинская инструкция отсутствовала.

Напомним, недавно Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу одной из серий популярного препарата против вздутия "Эспумизан".

Ранее мы писали о том, что в Украине установили запрет на популярный физраствор

Также ученые сообщили, что беременным женщинам категорически не рекомендуется принимать жаропонижающий препарат парацетамол.

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