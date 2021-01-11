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Українська поп-зірка "вбила коронавірус" у своєму новому кліпі

Понеділок 11 січня 2021 17:27
Українська поп-зірка "вбила коронавірус" у своєму новому кліпі
Аліна Тім (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

Під час локдауну епатажна співачка Аліна Тім показала відео на пісню "Музыка вечна".

За сюжетом кліпу співачка виганяє зі сцени вишгородського будинку культури злого Коронавіруса, роль якого виконала зірка серіаліті "Київ вдень і вночі" Альбіна Перерва.

"У Елтона Джона скасовується всесвітній тур. Адель заїдає депресію, повільно, але вірно повертаючи собі всі старі кілограми. Джареду Лето нічим платити іпотеку. На сцені тепер Коронавірус. І тільки Аліна Тім не боїться вступити в смертельну боротьбу", - коментує ідею відео режисер Діма Дементєєв.

Зйомки відео відбулися у працюючому БК у Вишгороді. Всі школярі, що йшли на гуртки і додаткові заняття, були в захваті від тої вакханалії, що відбувалася навколо.

"Відео присвячується всім, що пережили цей рік, і тим, хто вже спостерігає за нами зі сторони", - сказала Аліна.

Новий кліп Аліни Тім на пісню "Музыка вечна"

У мережі оцінили нове творіння артистки.

  • Тільки з гумором та самоіронією можна вижити! Спасибі всім творцям за цю роботу!
  • Мені найбільше сподобалася Адель, яка забилася в кут
  • Геть коронавірус! Свободу артистам!

Нагадаємо, раніше Аліна зняла кліп на пісню про "кукурудзу Тома Круза".

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