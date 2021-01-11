Украинская поп-звезда "убила коронавирус" в своем новом клипе

Алина Тим (фото: пресс-служба певицы)

Во время локдауна эпатажная певица Алина Тим показала видео на песню "Музыка вечна".

По сюжету клипа певица выгоняет со сцены вышгородского ДК злой Коронавирус, роль которого исполнила звезда сериалити "Киев днем и ночью" Альбина Перерва.

"У Элтона Джона отменяется всемирный тур. Адель заедает депрессию, медленно, но верно возвращая себе все старые килограммы. Джареду Лето нечем платить ипотеку. На сцене теперь Коронавирус. И только Алина Тим не боится вступить в смертельную борьбу", - комментирует идею видео режиссер Дима Дементеев.

Съемки видео прошли в работающем ДК в Вышгороде. Все школьники, идущие на кружки и дополнительные занятия, были в восторге от происходящей вокруг вакханалии.

"Видео посвящается всем, пережившим этот год, и тем, кто уже наблюдает за нами со стороны", - сказала Алина.

Новый клип Алины Тим на песню "Музыка вечна"

В сети оценили новое творение артистки.

Только с юмором и самоиронией можно выжить! Спасибо всем создателям за эту работу!

Мне больше всего понравилась Адель, которая забилась в угол

Долой коронавирус! Свободу артистам!

Напомним, ранее Алина сняла клип на песню про "кукурузу Тома Круза".