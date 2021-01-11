ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинская поп-звезда "убила коронавирус" в своем новом клипе

Понедельник 11 января 2021 17:27
Украинская поп-звезда "убила коронавирус" в своем новом клипе
Алина Тим (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Styler

Во время локдауна эпатажная певица Алина Тим показала видео на песню "Музыка вечна".

По сюжету клипа певица выгоняет со сцены вышгородского ДК злой Коронавирус, роль которого исполнила звезда сериалити "Киев днем и ночью" Альбина Перерва.

"У Элтона Джона отменяется всемирный тур. Адель заедает депрессию, медленно, но верно возвращая себе все старые килограммы. Джареду Лето нечем платить ипотеку. На сцене теперь Коронавирус. И только Алина Тим не боится вступить в смертельную борьбу", - комментирует идею видео режиссер Дима Дементеев.

Съемки видео прошли в работающем ДК в Вышгороде. Все школьники, идущие на кружки и дополнительные занятия, были в восторге от происходящей вокруг вакханалии.

"Видео посвящается всем, пережившим этот год, и тем, кто уже наблюдает за нами со стороны", - сказала Алина.

Новый клип Алины Тим на песню "Музыка вечна"

В сети оценили новое творение артистки.

  • Только с юмором и самоиронией можно выжить! Спасибо всем создателям за эту работу!
  • Мне больше всего понравилась Адель, которая забилась в угол
  • Долой коронавирус! Свободу артистам!

Напомним, ранее Алина сняла клип на песню про "кукурузу Тома Круза".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь музыка

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь