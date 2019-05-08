Українські блогери претендують на "Оскар": всі подробиці

Українки Анна Андрес та Саша Чістова - серед номінантів на World Bloggers Awards
24 травня у Каннах вперше у світі пройде церемонія нагородження World Bloggers Awards, яка відзначить найкращих і найвпливовіших блогерів. Організатори World Bloggers Awards, яку у медіа уже назвали "Оскаром для блогерів", прогнозують близько 100 млн глядачів, які спостерігатимуть за цією подією наживо на сторінках своїх кумирів.
На церемонії, яка відбудеться в найгарячіший період року - у часі Каннського кінофестивалю і гонки Формула-1 - будуть присутні найуспішніші блогери світу з різноманітних сфер: від моди - до політики.
World Bloggers Awards - це перша у світі церемонія нагородження найкращих блогерів у 22-ох номінаціях. Організатори церемонії вирішили об’єднати і відзначити інфлуенсерів з усього світу в різних сферах, таким чином перенісши їхній вплив та соціальний внесок на вищий рівень.
Відбуватиметься розкішна церемонія World Bloggers Awards у готелі Martinez - в одному із найстаріших готелів французької рів'єри, розташованому у Каннах.
Зірковий номінант і хедлайнер заходу - Джанлука Ваккі. Є серед номінантів і дві українки - Анна Андрес та Саша Чістова.
Анна Андрес (фото: instagram.com/ann.andres)
Саша Чістова (фото: instagram.com/sashachistova)
Імена деяких з номінантів першого у світі "Оскара для блогерів":
Нагадаємо, що з 8 по 9 червня фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA збере в Києві понад 600 блогерів.