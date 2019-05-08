Украинские блогеры претендуют на "Оскар": все подробности

24 мая в Каннах впервые в мире пройдет церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и влиятельных блогеров. Организаторы World Bloggers Awards, которую в СМИ уже назвали "Оскаром для блогеров", прогнозируют около 100 млн зрителей, которые будут наблюдать за этим событием вживую на страницах своих кумиров.

На церемонии, которая состоится в самый жаркий период года - во время Каннского кинофестиваля и гонки Формула-1 - будут присутствовать самые успешные блогеры мира из различных сфер: от моды до политики.

World Bloggers Awards - это первая в мире церемония награждения лучших блогеров в 22-х номинациях. Организаторы церемонии решили объединить и отметить инфлуэнсеров по всему миру в разных сферах, таким образом перенеся их влияние и социальный взнос на высший уровень.

Происходить роскошная церемония World Bloggers Awards будет в отеле Martinez - в одном из старейших отелей французской ривьеры, расположенном в Каннах.

Звездный номинант и хедлайнер мероприятия - Джанлука Вакки. Есть среди номинантов и две украинки - Анна Андрес и Саша Чистова.

Анна Андрес (фото: instagram.com/ann.andres)

Саша Чистова (фото: instagram.com/sashachistova)

Имена некоторых из номинантов первого в мире "Оскара для блоггеров":

Gianluca Vacchi @gianlucavacchi 12,4 M

Jonathan Cheban @foodgod 3,1 M

Greta Thunberg @gretathungerg 1,4 M

Gaurav Chaudhary @technicalguruji 14M

Ashish Chanchlani @ ashishchanchlani 15M

Bhuvan Bam (aka BB) @bhuvan.bam 22M

Anna Andres @ann.andres 754K

Victoria Bonya @victoriabonya 6,2 M

Hofit Golan @hofitgolanofficial 1M

Prajakta Koli @mostlysane 5M

Zuo an Xiao 4M

Sasha Chistova @sashachistova 1,7 M

Euerika Santos @euerikasantos 1,2 M

Lisa-Marie Schiffner @lisamarie_schiffner 1M

Taylor Mega @taylor_mega 1,5 M

Напомним, что с 8 по 9 июня фестиваль відеокреативу VIDEOZHARA соберет в Киеве более 600 блогеров.