Украинские блогеры претендуют на "Оскар": все подробности

Украинки Анна Андрес и Саша Чистова - среди номинантов на World Bloggers Awards
24 мая в Каннах впервые в мире пройдет церемония награждения World Bloggers Awards, которая отметит лучших и влиятельных блогеров. Организаторы World Bloggers Awards, которую в СМИ уже назвали "Оскаром для блогеров", прогнозируют около 100 млн зрителей, которые будут наблюдать за этим событием вживую на страницах своих кумиров.
На церемонии, которая состоится в самый жаркий период года - во время Каннского кинофестиваля и гонки Формула-1 - будут присутствовать самые успешные блогеры мира из различных сфер: от моды до политики.
World Bloggers Awards - это первая в мире церемония награждения лучших блогеров в 22-х номинациях. Организаторы церемонии решили объединить и отметить инфлуэнсеров по всему миру в разных сферах, таким образом перенеся их влияние и социальный взнос на высший уровень.
Происходить роскошная церемония World Bloggers Awards будет в отеле Martinez - в одном из старейших отелей французской ривьеры, расположенном в Каннах.
Звездный номинант и хедлайнер мероприятия - Джанлука Вакки. Есть среди номинантов и две украинки - Анна Андрес и Саша Чистова.
Анна Андрес (фото: instagram.com/ann.andres)
Саша Чистова (фото: instagram.com/sashachistova)
Имена некоторых из номинантов первого в мире "Оскара для блоггеров":
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