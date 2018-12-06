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Українські миротворці врятували чоловіка, який 16 днів провів у джунглях

STYLERЖиття    06.12.2018 - 17:48
Українські миротворці врятували чоловіка, який 16 днів провів у джунглях
Колаж РБК-Україна

Рятувальна операція була дуже складною через погоду і сильні зарості

Українські миротворці, військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН в Конго, врятували малавійця, який 16 діб провів у джунглях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Інцидент стався в Демократичній республіці Конго, де проходить операція ООН. Миротворець з республіки Малаві опинився в джунглях Конго після того, як в ході одного з бойових зіткнень втратив зв'язок зі своїм підрозділом.

Йому довелося в самоті провести 16 діб, так як пошуково-рятувальна операція не могла його знайти через щільну рослинність в тому регіоні та складні погодні умови.

Чоловік не впав у паніку і зміг вижити в джунглях протягом усіх 16 днів, поки його не виявили українські військові. Після цього чоловіка евакуювали на вертольоті разом з медичним персоналом ПАР з джунглів в Конго.

 

Фото: mil.gov.ua

Лікарі військового госпіталю в Гома діагностували у миротворця тільки загальне виснаження організму і незначні пошкодження на шкірних покривах. Надалі його чекає повне обстеження, однак за словами лікарів, його життю зараз нічого не загрожує.

Малавієць подякував екіпажу українського вертольота за своє спасіння і пообіцяв пам'ятати все своє життя про надану йому допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернопільській області водій маршрутки врятував пасажира, запідозривши у нього інсульт.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про дівчинку-героїню, яка врятувала з вогню чотирьох дітей.

Відео: РБК-Україна

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