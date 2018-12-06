Украинские миротворцы спасли мужчину, который 16 дней провел в джунглях

Коллаж РБК-Украина

Спасательная операция была очень сложной из-за погоды и сильных зарослей

Украинские миротворцы, военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго, спасли малавийца, который 16 суток провел в джунглях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел в Демократической республике Конго, где проходит операция ООН. Миротворец из республики Малави оказался в джунглях Конго после того, как в ходе одного из боевых столкновений потерял связь со своим подразделением.

Ему пришлось в одиночестве провести 16 суток, так как поисково-спасательная операция не могла его обнаружить из-за плотной растительности в том регионе и сложных погодных условий.

Мужчина не впал в панику и смог выжить в джунглях на протяжении всех 16 дней, пока его не обнаружили украинские военные. После спасения мужчину эвакуировали на вертолете вместе с медицинским персоналом ЮАР из джунглей в Конго.

Фото: mil.gov.ua

Врачи военного госпиталя в Гома диагностировали у миротворца только общее истощение организма и незначительные повреждения на кожных покровах. В дальнейшем его ожидает полное обследование, однако по словам врачей, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Малавиец поблагодарил экипаж украинского вертолета за свое спасение и пообещал помнить всю свою жизнь об оказанной ему помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернопольской области водитель маршрутки спас пассажира, заподозрив у него инсульт.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о девочке-героине, спасшей из огня четверых детей.

Видео: РБК-Украина