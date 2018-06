Українцям, які їдуть в Росію на ЧС-2018: що робити, якщо вас затримають

Правозахисниця дала поради футбольним фанатам

Українцям, які незважаючи на війну все ж вирішили поїхати в Російську Федерацію на Чемпіонат світу з футболу 2018, фінал якого проходить з 14 червня по 15 липня на території країни-окупанта, дала рекомендації правозахисниця.

Якщо українських уболівальників затримають на Чемпіонаті світу з футболу на території Росії, їх родичі повинні дзвонити по цілодобовим гарячим лініям Міністерства закордонних справ і передати інформацію в українські консульства. Про це повідомляє заступник голови правління Центру Громадянських свобод Олександра Романцова, передає "24 канал".

Відповідні номери телефонів можна знайти на сайті МЗС.

"Якщо ви неймовірно сильні, рішучі і хоробрі, щоб їхати в Росію, будьте обережні. У вас повинні бути в порядку всі документи, а копії зберігатися в надійному місці. У вас повинні бути контактні персони, які кожен раз повинні знати про ваше переміщення, коли ви просто виходите з готелю на вулицю, або навіть коли ви в нього заходите", - зазначила Романцова.

"У родичів повинні бути контакти всіх органів, які в разі біди повинні знати, що з вами сталося", - додала правозахисниця.

Однак українські консульства в п'яти російських містах, за словами експерта, можуть бути зайняті.

"Консульства - невеликі структури, що працюють цілодобово. До них треба звертатися, проте будьте готові, що вони можуть бути зайняті і не нададуть допомоги відразу", - сказала Романцова.

Вона також рекомендує писати про затриманих на сторінках кампаній Save Oleg Senstov і Let My People Go в соцмережі Facebook.

