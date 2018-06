Украинцам, которые едут в Россию на ЧМ-2018: что делать, если вас задержат

Правозащитница дала советы футбольным фанатам

Украинцам, которые вопреки всему все же решили поехать в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу 2018, финал которого проходит с 14 июня по 15 июля на территории страны-оккупанта, дала рекомендации правозащитница.

Если украинских болельщиков задержат на Чемпионате мира по футболу на территории России, их родственники должны звонить по круглосуточным горячим линиям Министерства иностранных дел и передать информацию в украинские консульства. Об этом сообщает заместитель председателя правления Центра Гражданских свобод Александра Романцова, передает "24 канал".

Соответствующие номера телефонов можно найти на сайте МИД.

"Если вы невероятно сильны, решительны и храбры, чтобы ехать в Россию, будьте осторожны. У вас должны быть в порядке все документы, а копии храниться в надежном месте. У вас должны быть контактные персоны, которые каждый раз должны знать о вашем перемещении, когда вы просто выходите из отеля на улицу, или даже когда вы в него заходите", - отметила Романцова.

"У родственников должны быть контакты всех органов, которые в случае беды должны знать, что с вами произошло", – добавила правозащитница.

Однако украинские консульства в пяти российских городах, по словам эксперта, могут быть заняты.

"Консульства – небольшие структуры, работающие круглосуточно. К ним надо обращаться, однако будьте готовы, что они могут быть заняты и не окажут помощи сразу", – сказала Романцова.

Она также рекомендует писать о задержанных на страницах кампаний Save Oleg Senstov и Let My People Go в соцсети Facebook.

Ранее желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом школьнике из Краматорска.

Кстати, Робби Уильямс подвергся очередной порции критики за поездку на ЧМ-2018.

Коротко о главном за 14 июня (видео: РБК-Украина)