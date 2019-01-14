Українцям розповіли, за скільки років можна накопичити на власне житло

Колаж РБК-Україна

Ціни на квартири залишаються недоступними для більшої частини населення

Забудовники активно знижують ціни на квартири, проте житло все одно залишається дорогим для більшості українців. За скільки можна зібрати кошти та придбати власне житло повідомляє інформаційний портал Сьогодні.

Наголошується, що середня ціна за квадратний метр квартири в Києві на грудень 2018 р. становила 1 030 доларів, тоді як у 2017 р. вартість була вищою - 1 200 доларів. Приблизно така ж ситуація у Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі.

Середня зарплата в жовтні в Україні склала 9218 грн., а середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у першому півріччі 2018 р. склали 9249 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 9541 грн, сільське – 8648 грн. На одне домогосподарство припадає в середньому по 2 людини.

Виходить, що сім'я з двох чоловік в середньому заробляє трохи більше 9 тис. грн, в той час, як середні витрати складають 8150 грн, або ж 3863 грн на одну людину.

Щоб відкласти на квартиру, важливо враховувати витрати на продукти і комунальні платежі. На продукти українці витрачають близько 4075 грн своїх доходів, а на оплату комуналки – 1304 грн. Виходить, що щомісяця кожне домогосподарство витрачає 5109 грн в середньому, при доході в 9541 грн. Виходить, що у сім'ї залишається 4432 грн, проте це без урахування оплати проїзду, покупки техніки, одягу та іншого.

Найвищими ціни на житло залишаються в Києві. Так, середня ціна одного квадратного метра в новобудовах столиці становить 23 400 грн, а ціна однокімнатної квартири - близько 1 млн гривень. Виходить, що накопичити на квартиру в Києві, можна приблизно за 18 років.

У Львові житло обійдеться у 820 тисяч грн, а накопичити на неї вийде через 15 років. В Одесі ситуація ідентична, для покупки квартири знадобиться приблизно стільки ж часу.

У Харкові ціни на житло значно нижче. Однокімнатні квартири тут в середньому обійдуться у 476 тисяч грн, накопичити на які вийде приблизно за 10 років. У Дніпрі схожа ситуація: вартість "однушки" - 586 тисяч грн, збирати доведеться на рік довше, ніж у Харкові.

Фото: (segodnya.ua)

Нагадаємо, що тернополяни шоковані платіжками за комунальні послуги. Одна жінка поскаржилася, що їй на оплату квартири 52 квадратних метри прийшла квитанція за опалення з сумою в 2 228 грн.

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