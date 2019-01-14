Украинцам рассказали, за сколько лет можно накопить на собственное жилье

Коллаж РБК-Украина

Цены на квартиры остаются недоступными для большей части населения

Застройщики активно снижают цены на квартиры, однако жилье все равно остается дорогим для большинства укранцев. За сколько можно собрать средства и приобрести собственное жилье сообщает информационный портал Сегодня.

Отмечается, что средняя цена за квадратный метр квартиры в Киеве на декабрь 2018 г. составляла 1 030 долларов, тогда как в 2017 г. стоимость была выше - 1 200 долларов. Приблизительно такая же ситуация в Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

Средняя зарплата в октябре в Украине составила 9218 грн, а среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в первом полугодии 2018 г. составили 9249 грн. Городское домохозяйство получало в среднем за месяц 9541 грн, сельское – 8648 грн. На одно домохозяйство приходится в среднем по 2 человека.

Выходит, что семья из двух человек в среднем зарабатывает чуть больше 9 тыс. грн, в то время, как средние траты составляют 8150 грн, или же 3863 грн на одного человека.

Чтобы отложить на квартиру, важно учитывать траты на продукты и коммунальные платежи. На продукты украинцы тратят около 4075 грн своих доходов, а на оплату коммуналки – 1304 грн. Выходит, что ежемесячно каждое домохозяйство тратит 5109 грн в среднем, при доходе в 9541 грн. Получается, что у семьи остается 4432 грн, однако это без учета оплаты проезда, покупки техники, одежды и прочего.

Самыми высокими цены на жилье остаются в Киеве. Так, средняя цена одного квадратного метра в новостройках столицы составляет 23 400 грн, а цена однокомнатной квартиры - около 1 млн грнивен. Выходит, что накопить на квартиру в Киеве, можно приблизительно за 18 лет.

Во Львове жилье обойдется в 820 тысяч грн, а накопить на нее получится за 15 лет. В Одессе ситуация идентичная, для покупки квартиры понадобится примерно столько же времени.

В Харькове цены на жилье значительно ниже. Однокомнатные квартиры здесь в среднем обойдутся в 476 тысяч грн, накопить на которые выйдет примерно за 10 лет. В Днепре похожая ситуация: стоимость однушки - 586 тысяч грн, копить придется на год дольше, чем в Харькове.

Фото: (segodnya.ua)

Напомним, что жители Тернополя шокированы платежками за коммунальные услуги. Одна женщина пожаловалась, что ей на оплату квартиры в 52 квадратных метра пришла квитанция за отопление с суммой в 2 228 грн.

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