Україну чекають чергові пом'якшення карантину: що дозволять з 10 червня

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу був продовжений до 22 травня. Проте вже з кінця травня в країні було введено адаптивний карантин, який дозволив зняти частину заборон і обмежень у більшості областей.

Українці вже отримали можливість вийти на роботу, подорожувати, відвідувати магазини та ресторани. В країні відновили роботу метро, міжміські перевезення і роботу транспорту по областях. З 10 червня в Україні планують запустити наступний етап пом'якшення карантину. Що стане знову доступно українцям, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше однієї людини на 5 кв. метрів", - розповів Ляшко.

Він додав, що з 10 червня дозволять роботу санаторіїв. Рішення про відкриття дитячих таборів буде прийматися окремо, оскільки за словами головного санітарного лікаря, в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

"Під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавірусною інфекцією. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відстежувати динаміку", — додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ озвучили умови, при яких карантин можуть знову посилити.

А також розповідали про те, які ослаблення карантинних заходів в Україні запровадили з 5 червня.