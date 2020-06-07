Украину ждут очередные смягчения карантина: что разрешат с 10 июня

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был продлен до 22 мая. Однако уже с конца мая в стране был введен адаптивный карантин, который позволил снять часть запретов и ограничений в большинстве областей.

Украинцы уже получили возможность выйти на работу, путешествовать, посещать магазины и рестораны. В стране возобновили работу метро, междугородние перевозки и работу транспорта по областям. С 10 июня в Украине планируют запустить следующий этап смягчения карантина. Что станет снова доступно украинцам, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 кв. метров", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что с 10 июня разрешат работу санаториев. Решение об открытии детских лагерей будет приниматься отдельно, так как по словам главного санитарного врача, в таких заведениях в летний период есть риск вспышки кишечных инфекций.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", — добавил Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве озвучили условия, при которых карантин могут снова ужесточить.

А также рассказывали о том, какие ослабления карантинных мер в Украине ввели с 5 июня.