Укрзалізниці загрожує загибель: стало відомо про проблеми перевізника

Укрзалізниця зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами в період карантину. Про це заявив колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Він також підкреслив, що повне припинення залізничного, автомобільного і авіаційного сполучення всередині країни було безпрецедентним.

При цьому в сусідніх країнах, де епідеміологічна ситуація була схожа на нашу, цього не робили в повному обсязі. Про це Кава розповів в ефірі Апостроф ТБ.

Він підкреслив, що в Укрзалізниці ситуація була складна ще до карантину, оскільки компанія не отримувала достатнього доходу, щоб покрити всі свої витрати. Але карантин серйозно збільшив збитки компанії.

За словами Кави, щоб утримати перевізника на плаву, уряду необхідно приймати заходи і передбачати в державному бюджеті кошти. Якщо ж Укрзалізниця буде зруйнована, то це дуже серйозно позначиться на економіці країни.

Він також розповів, що Укрзалізниця досі використовує парк вагонів, що дістався їй після розпаду СРСР. Більш ніж 90% локомотивів були зроблені в 50-70 роках. При цьому за роки незалежності України інвестиції в рухомий склад були вкрай малі.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила перші поїзди у перший день літа.

Раніше в Укрзалізниці опублікували повний список вимог у рамках поїздок за новими правилами.