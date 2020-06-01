Укрзалізниця втрапила в скандал у перший же день: навіть "сємки" не прибрали

Укрзалізниця встигла оскандалитися в перший же ранок після запуску поїздів після 75-денного карантину. У мережі з'явилося відео неймовірно брудного вагона електрички з запиленими лавками, шаром пилу на вікнах. Та що там, навіть лушпиння від "сємок", накидане 2,5 місяці тому, не спромоглися підмести.

Скандальне відео розмістили в Telegram-каналі PavlovskyNews. А за день до офіційного старту на Одеській залізниці на перегоні Помічна - Новоукраїнка повністю згорів головний вагон електропоїзда.

Зазначимо, що згідно з новими вимогами, вагони повинні дезінфікуватися кожен раз після виходу на маршрут. Крім того, провідникам належить регулярно - ледь не щогодини - прибирати в салонах.

Але на ділі все виглядає інакше. Пасажири протерли білою серветкою лавки і віконні прорізи. Як видно, за час простою, їх не спромоглися навіть протерти вологою ганчіркою. Під сидінням - лушпиння від насіння, яке накидали пасажири ще кілька місяців тому.

Укрзалізниця потрапила в скандал в перший день після карантину (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

А 31 березня на Одеській залізниці згоріла "голова" електропоїзду і наступний за нею вагон. Сам склад був випущений майже 50 років тому, тоді як Укрзалізниця останні 12 років взагалі не купує електропотяги для приміських перевезень.

На Одеській залізниці згорів поїзд (фото: PavlovskyNews)

Обурливо і те, що ціни на проїзд продовжують накручувати. Так у Харківській області вартість проїзду на електричках збільшилася відразу вдвічі, пише Харків Times.

Як ми писали раніше, з'явилися фото і відео запуску перших поїздів Укрзалізниці після карантину.

Також повідомлялося, що в Укрзалізниці опублікували повний список нових вимог.