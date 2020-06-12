Укрзалізниця розширила список поїздів: коли і куди можна буде поїхати

Укрзалізниця розширила список приміських поїздів і додала ще 14 рейсів у напрямку Фастова, Ніжина та Яготина. З 15 червня можна буде скористатися новими рейсами, щоб дістатися до пунктів призначення.

Як відзначили в Укрзалізниці, ці напрямки є найбільш популярним і завантаженими, тому було прийнято рішення відновити ще 14 рейсів.

6202/6008 Козятин-Фастів-Київ

7032 Фастів-Київ

6070 Тарасівка-Київ

6014 Фастів-Київ

6029 Київ-Фастів

6027/6213 Київ-Фастів-Козятин

6035 Київ-Фастів

6023/6211 Київ-Фастів-Козятин

6902 Київ-Ніжин

6915 Ніжин-Київ

6930 Київ-Ніжин

6929 Ніжин-Київ

6880 Київ-Яготин

6809 Яготин-Дарниця

З 13 червня буде відновлено курсування таких поїздів:

106/105 Одеса-Київ

772/771 Хмельницький-Київ

779/780 Суми-Вінниця

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів з проханням бути відповідальними, виконувати всі рекомендації під час поїздки залізничним транспортом, а саме: дотримуватися дистанції, надягати маску і в разі появи симптомів респіраторних захворювань залишатися вдома

Варто відзначити, що раніше Укрзалізниця анонсувала запуск експреса Київ-Бориспіль з 15 червня. Тепер цей експрес буде робити ще одну зупинку – на новій станції Видубичі.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у західному напрямку також будуть курсувати поїзди. Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Києва в Івано-Франківськ, Ужгород та Хмельницький.