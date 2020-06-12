Укрзализныця расширила список поездов: когда и куда можно будет поехать

Укрзализныця добавила рейсы на популярных направлениях
Укрзализныця расширила список пригородных поездов и добавила еще 14 рейсов в направлении Фастова, Нежина и Яготина. С 15 июня можно будет воспользоваться новыми рейсами, чтобы добраться до пунктов назначения.
Как отметили в Укрзализныце, эти направления являются самыми популярным и загруженными, поэтому было принято решение возобновить еще 14 рейсов.
С 13 июня будет возобновлено курсирование таких поездов:
В Укрзализныце обратились к пассажирам с просьбой быть ответственными, выполнять все рекомендации во время поездки железнодорожным транспортом, а именно: придерживаться дистанции, надевать маску и в случае появления симптомов респираторных заболеваний оставаться дома.
Стоит отметить, что ранее Укрзализныця анонсировала запуск экспресса Киев-Борисполь с 15 июня. Теперь этот экспресс будет делать еще одну остановку – на новой станции Выдубичи.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что в западном направлении также будут курсировать поезда. Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение из Киева в Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий.
Автор: Анна Шиканова