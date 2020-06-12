Укрзализныця расширила список поездов: когда и куда можно будет поехать

Укрзализныця расширила список пригородных поездов и добавила еще 14 рейсов в направлении Фастова, Нежина и Яготина. С 15 июня можно будет воспользоваться новыми рейсами, чтобы добраться до пунктов назначения.

Как отметили в Укрзализныце, эти направления являются самыми популярным и загруженными, поэтому было принято решение возобновить еще 14 рейсов.

6202/6008 Козятин-Фастов-Киев

7032 Фастов-Киев

6070 Тарасовка-Киев

6014 Фастов-Киев

6029 Киев-Фастов

6027/6213 Киев-Фастов-Козятин

6035 Киев-Фастов

6023/6211 Киев-Фастов-Козятин

6902 Киев-Нежин

6915 Нежин-Киев

6930 Киев-Нежин

6929 Нежин-Киев

6880 Киев-Яготин

6809 Яготин-Дарница

С 13 июня будет возобновлено курсирование таких поездов:

106/105 Одесса-Киев

772/771 Хмельницкий-Киев

779/780 Сумы-Винница

В Укрзализныце обратились к пассажирам с просьбой быть ответственными, выполнять все рекомендации во время поездки железнодорожным транспортом, а именно: придерживаться дистанции, надевать маску и в случае появления симптомов респираторных заболеваний оставаться дома.

Стоит отметить, что ранее Укрзализныця анонсировала запуск экспресса Киев-Борисполь с 15 июня. Теперь этот экспресс будет делать еще одну остановку – на новой станции Выдубичи.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в западном направлении также будут курсировать поезда. Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение из Киева в Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий.