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Укрзализныця расширила список поездов: когда и куда можно будет поехать

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Укрзализныця добавила рейсы на популярных направлениях

Укрзализныця расширила список пригородных поездов и добавила еще 14 рейсов в направлении Фастова, Нежина и Яготина. С 15 июня можно будет воспользоваться новыми рейсами, чтобы добраться до пунктов назначения.

Как отметили в Укрзализныце, эти направления являются самыми популярным и загруженными, поэтому было принято решение возобновить еще 14 рейсов.

  • 6202/6008 Козятин-Фастов-Киев
  • 7032 Фастов-Киев
  • 6070 Тарасовка-Киев
  • 6014 Фастов-Киев
  • 6029 Киев-Фастов
  • 6027/6213 Киев-Фастов-Козятин
  • 6035 Киев-Фастов
  • 6023/6211 Киев-Фастов-Козятин
  • 6902 Киев-Нежин
  • 6915 Нежин-Киев
  • 6930 Киев-Нежин
  • 6929 Нежин-Киев
  • 6880 Киев-Яготин
  • 6809 Яготин-Дарница

С 13 июня будет возобновлено курсирование таких поездов:

  • 106/105 Одесса-Киев
  • 772/771 Хмельницкий-Киев
  • 779/780 Сумы-Винница

В Укрзализныце обратились к пассажирам с просьбой быть ответственными, выполнять все рекомендации во время поездки железнодорожным транспортом, а именно: придерживаться дистанции, надевать маску и в случае появления симптомов респираторных заболеваний оставаться дома.

Стоит отметить, что ранее Укрзализныця анонсировала запуск экспресса Киев-Борисполь с 15 июня. Теперь этот экспресс будет делать еще одну остановку – на новой станции Выдубичи.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в западном направлении также будут курсировать поезда. Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение из Киева в Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий.

Автор: Анна Шиканова

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