Укрзалізниця вляпалася в гучний скандал: люди викупалися, не доїхавши до моря

Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні одного з потягів. Потік води був настільки сильним, що пасажири буквально приймали душ під час поїздки.

Така НП з залізничним перевізником сталася 30 червня в поїзді по маршруту Апостолове - Херсон. За іронією долі, українці їхали в плацкарті ближче до моря, але прийняли водні процедури вже в дорозі. Відео розмістив у Facebook Михайло Ігнатенко.

Цікаво, що поїзд Апостолове (Запорізька область) - Херсон їде майже чотири години. Вартість одного квитка - від 170 грн.

Пасажири викупалися в поїзді Укрзалізниці (відео: YouTube/yuriy good)

Користувачі мережі в люті розкритикували Укрзалізницю і керівництво компанії. Деякі пишуть, що за понад 10 років нічого не змінилося.

"З часів 2008 року нічого не змінилось... Якось я їхала Херсон - Київ і так промокла, ніби під відкритим небом у зливу гуляла. Отримала в наслідку запалення легень...

21 сторіччя, український Hyperloop. За цю "розкіш" ми платимо шалені гроші;

Це СВ вагон з душем?

Минулого року влітку їхали поїздами Інтерсіті Запоріжжя Київ таргани ноги відтоптували... Жах!

Як я люблю українські поїзди, все як на природі;

І за що залізниця бере гроші? Ще б доплачували людям за таку поїздку;

І куди тільки дивиться наглядова рада "Укрзалізниці". Зарплати і премії собі не забувають нараховувати", - пишуть українці в мережі.

Раніше ми писали, що українців шокували ціни на квитки Укрзалізниці після відновлення залізничних перевезень.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в скандал в перший же день запуску потягів 1 червня.