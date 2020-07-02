Укрзализныця вляпалась в громкий скандал: люди искупались, не доехав до моря

Укрзализныця вновь "покорила" своим незабываемым сервисом
Укрзализныця попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. Поток воды был настолько сильной, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.
Такое ЧП с железнодорожным перевозчиком случилось 30 июня в поезде по маршруту Апостолово - Херсон. По иронии судьбы, украинцы ехали в плацкарте ближе к морю, но приняли водные процедуры уже в пути. Видео разместил в Facebook Михаил Игнатенко.
Интересно, что поезд Апостолово (Запорожская область) - Херсон едет почти четыре часа. Стоимость одного билета - от 170 грн.
Пассажиры искупались в поезде Укрзализныци (видео: YouTube/yuriy good)
Пользователи сети в ярости раскритиковали Укрзализныцю и руководство компании. Некоторые пишут, что за более, чем 10 лет ничего не изменилось.
Ранее мы писали, что украинцев шокировали цены на билеты Укрзализныци после возобновления железнодорожных перевозок.
Также сообщалось, что Укрзализныця попала в скандал в первый же день запуска поездов 1 июня.
Автор: Светлана Мащенко