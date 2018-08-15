Померла відома оперна співачка

Фото: Швидка допомога (wikimedia.org)

Артистка померла відразу після дня народження

У Москві, Росія померла відома оперна і камерна співачка Валентина Левко. За день до смерті їй виповнилося 92 роки. Інформацію про її кончину опублікували на сайті Державного академічного Великого театру Росії.

Відомо, що Валентина Левко померла після тривалої хвороби в колі близьких. За день до смерті співачка відсвяткувала 92-ий день народження.

Валентина Левко народилася 13 серпня 1926 року в Москві. Музикою почала займатися рано, з 8 років. У 12 почала співати. Під час війни перебувала в евакуації у Горьківській області.

У 1943 році поступила в музичне училище Гнєсіних, де спочатку отримала освіту по класу скрипки, а потім диплом артиста оркестру і викладача по класу альта.

У 1960 році була зарахована в трупу Великого театру, де згодом стала солісткою. Паралельно викладала вокал у Інституті імені Гнесіних.

Фото: Валентина Левко (muzklondike)

Свою оперну кар'єру в театрі Валентина Левко закінчила в 1982 році, але продовжувала виступати з сольними концертами як в СРСР, так і в зарубіжних країнах.

Виступала в багатьох найвідоміших залах світу: Карнегі-хол, Мюзик-феррайн, Альберт-хол, Великий зал Московської консерваторії та інші.

Була заміжня за льотчиком-випробувачем Володимиром Левко, який помер в 1991 році. Від шлюбу у співачки є дочка – Любов Левко.

За свою кар'єру Левко виконала такі оперні партії, як Графиня в опері "Пікова дама" Чайковського, Любаша в "Царській нареченій" Римського-Корсакова, Ратмір в опері "Руслан і Людмила" Глінки.

"Прощання з Валентиною Левко, швидше за все, пройде в Академії імені Гнесіних. Похорони відбудуться на Троєкурівському кладовищі", - повідомили в театрі.

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Відео: РБК-Україна