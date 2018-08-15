Умерла известная оперная певица

Фото: Скорая помощь (wikimedia.org)

Артистка умерла сразу после дня рождения

В Москве, Россия скончалась известная оперная и камерная певица Валентина Левко. За день до смерти ей исполнилось 92 года. Информацию о ее кончине опубликовали на сайте Государственного академического Большого театра России.

Известно, что Валентина Левко умерла после продолжительной болезни в кругу близких. За день до смерти певица отпраздновала 92-ой день рождения.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 году в Москве. Музыкой начала заниматься рано, с 8 лет. В 12 начала петь. Во время войны находилась в эвакуации в Горьковской области.

В 1943 году поступила в музыкальное училище Гнесиных, где сначала получила образование по классу скрипки, а потом диплом артиста оркестра и преподавателя по классу альта.

В 1960 году была зачислена в труппу Большого театра, где в последствие стала солисткой. Параллельно преподавала вокал в Институте имени Гнесиных.

Фото: Валентина Левко (muzklondike)

Свою оперную карьеру в театре Валентина Левко закончила в 1982 году, но продолжала выступать с сольными концертами как в СССР, так и в зарубежных странах.

Выступала во многих известнейших залах мира: Карнеги-холл, Мюзик-феррайн, Альберт-холл, Большой зал Московской консерватории и другие.

Была замужем за летчиком-испытателем Владимиром Левко, который умер в 1991 году. От брака у певицы есть дочь – Любовь Левко.

За свою карьеру Левко исполнила такие оперные партии, как Графиня в опере "Пиковая дама" Чайковского, Любаша в "Царской невесте" Римского-Корсакова, Ратмир в опере "Руслан и Людмила" Глинки.

"Прощание с Валентиной Левко, скорее всего, пройдет в Академии имени Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сообщили в театре.

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Видео: РБК-Украина