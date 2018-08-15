Скончался актер из сериала "Каменская"

Иллюстративное фото (brest-bsmp.by)

Артисту было 72 года

Сегодня, 15 августа, из жизни ушел известный актер, народный артист Беларуси Николай Кириченко. Ему было 72 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы, в котором работал актер.

В последнее время артист серьезно болел, но все равно выходил на сцену и занимался преподавательской деятельностью. О дате и времени прощания пока неизвестно.

Фото: Николай Кириченко (twitter.com/sputnikbelarus)

Николай Кириченко родился в семье военного. Отец - украинец, мать - армянка. В 1969 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института.

Актер известен по роли в популярном российском сериале "Каменская", а также во многих других фильмах и телесериалах, в том числе и в "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "Журов-2", "В августе 44-го", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "ПираМММида". На счету у артиста также много театральных работ.

Ранее мы уже писали о том, что 12 августа, стало известно о гибели известного российского актера Анатолия Узденского, который также снимался в сериале "Каменская".

Напомним, в Черновцах скончался известный певец, участник хора "Осанна" Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ Владимир Цемко.

Ранее Styler писал о том, что перестало биться сердце тренера футбольной академии "Подолье", бывшего футболиста, мастера спорта Украины и настоящего патриота хмельницкого "Подолья" Виталия Балицкого. 22 августа ему должно было исполниться 40 лет.

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