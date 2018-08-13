Скончалась звезда сериала "Каменская"

Иллюстративное фото: свеча (pixabay.com/Pexels)

Актер ушел из жизни во время отпуска

В воскресенье, 12 августа, стало известно о гибели известного российского актера Анатолия Узденского. Об этом говорится в сообщении театра "Современник".

"Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актер "Современника", тёплый, яркий, талантливый человек. Ушёл на 67-м году жизни. С "Современником" Анатолия Ефимовича связывали последние 13 лет его жизни. Он пришел в нашу труппу уже состоявшимся актером, уже награждённым высшим профессиональным знаком отличия", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что Узденский снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых "Каменская", "Улица разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Бандитский Петербург", "Убойная сила" и так далее.

Также актер играл в спектаклях "Джентельмен", "Шарманка", "Три товарища", "Виндзорские насмешники".

"Анатолий Ефимович ушёл из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце", - подчеркивается в сообщении.

Фото: Анатолий Узденский (wikipedia.org)

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Как сообщалось ранее, в субботу, 28 июля, умер народный художник Украины Павел Волик, которого называли современным Куинджи.

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