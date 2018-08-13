Померла зірка серіалу "Каменська"

Ілюстративне фото: свічка (pixabay.com/Pexels)

Актор пішов з життя під час відпустки

У неділю, 12 серпня, стало відомо про загибель відомого російського актора Анатолія Узденського. Про це йдеться в повідомленні театру "Современник".

"Помер народний артист Росії Анатолій Узденський, актор "Современника", теплий, яскравий, талановитий чоловік. Пішов на 67-му році життя. З "Современником" Анатолія Юхимовича пов'язували останні 13 років його життя. Він прийшов у нашу трупу вже актором, вже нагородженим вищою професійною відзнакою", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що Узденський знявся більш ніж у 50 фільмах і серіалах, серед яких "Каменська", "Вулиця розбитих ліхтарів", "Ментовські війни", "Бандитський Петербург", "Забійна сила" і так далі.

Також актор грав у спектаклях "Джентельмен", "Шарманка", "Три товариша", "Віндзорські насмішники".

"Анатолій Юхимович пішов з життя в Новосибірську. В "Современнике" почалася відпустка. Він поїхав в місто, яке було йому рідним довгі роки. Доля розпорядилася так, що саме там перестало битися його серце", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: Анатолій Узденский (wikipedia.org)

Нагадаємо, 30 липня, пішов з життя відомий російський актор Сергій Шеховцов.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 28 липня, помер народний художник України Павло Волик, якого називали сучасним Куїнджі.

Ще ми писали про те, що помер відомий журналіст, лауреат премії ТЕФІ Яків Лондон м.Новосибірськ, Росія, у віці 54 років.

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