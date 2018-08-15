Помер актор з серіалу "Каменская"

Ілюстративне фото (brest-bsmp.by)

Артистові було 72 роки

Сьогодні, 15 серпня, з життя пішов відомий актор, народний артист Білорусі Микола Кириченко. Йому було 72 роки. Про це повідомила прес-служба Національного академічного театру імені Янки Купали, в якому працював актор.

Останнім часом артист серйозно хворів, але все одно виходив на сцену і займався викладацькою діяльністю. Про дату і час прощання поки невідомо.

Фото: Микола Кириченко (twitter.com/sputnikbelarus)

Микола Кириченко народився в сім'ї військового. Батько - українець, матір - вірменка. В 1969 році закінчив акторський факультет Білоруського театрально-художнього інституту.

Актор відомий по ролі в популярному російському серіалі "Каменская", а також в багатьох інших фільмах і телесеріалах, в тому числі і в "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "Журов-2", "В августе 44-го", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "ПираМММида". На рахунку артиста також багато театральних робіт.

Раніше ми вже писали про те, що 12 серпня, стало відомо про загибель відомого російського актора Анатолія Узденського, який також знімався в серіалі "Каменская".

Нагадаємо, у Чернівцях помер відомий співак, учасник хору "Осанна" Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ Володимир Цемко.

Раніше Styler писав про те, що перестало битися серце тренера футбольної академії "Поділля", колишнього футболіста, майстра спорту України і справжнього патріота хмельницького "Поділля" Віталія Балицького. 22 серпня йому повинно було виповнитися 40 років.

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