Померла найстаріша мешканка планети

Фото: Чіо Міяко (guinnessworldrecords.com)

117-річна японка пішла з життя

В Японії померла найстаріша жителька планети – 117-річна Чіо Міяко. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Вона народилася 2 травня 1901 року. Популярність як найстарішої мешканки Землі жінка придбала у квітні цього року після того, як пішла з життя Набі Тадзима, якій теж було 117 років.

Сім'я Міяко називала Чіо богинею. Вони запам'ятали її як терплячу, товариську і добру до інших людей. Міяко захоплювалася мистецтвом каліграфії, яке вона практикувала. А ще вона любила суші і вугрів.

Зараз є три категорії тривалості життя: найбільш літній чоловік, а також найстаріша жінка і найстарший житель планети, які на даний момент стали вільними після смерті Чіо Міяко.

Зараз найстарішим чоловіком на планеті є 113-річний Масазо Нонаке, який 25 липня відсвяткував свій день народження.

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