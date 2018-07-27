Умерла старейшая жительница нашей планеты

117-летняя японка ушла из жизни
В Японии умерла самая старая жительница планеты – 117-летняя Чио Мияко. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Она родилась 2 мая 1901 года. Известность в качестве старейшей жительницы Земли женщина приобрела в апреле этого года после того, как ушла из жизни Наби Тадзима, которой тоже было 117 лет.
Семья Мияко называла Чио богиней. Они запомнили ее как терпеливую, общительную и добрую к другим людям. Мияко увлекалась искусством каллиграфии, которое она практиковала. А еще она любила суши и угрей.
Сейчас есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, а также самая пожилая женщина и самый пожилой житель планеты, - которые на данный момент стали свободными после смерти Чио Мияко.
Сейчас старейшим мужчиной на планете является 113-летний Масазо Нонаке, который 25 июля отпраздновал свой день рождения.
Ранее мы сообщали о том, что умер талантливый украинский режиссер и журналист Илья Калюкин.
В ночь на 23 июля умер тренер футбольной академии футбольного клуба "Подолье" Виталий Балицкий.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Герои, погибшие в июне 2018