Умерла старейшая жительница нашей планеты

Фото: Чио Мияко (guinnessworldrecords.com)

117-летняя японка ушла из жизни

В Японии умерла самая старая жительница планеты – 117-летняя Чио Мияко. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Она родилась 2 мая 1901 года. Известность в качестве старейшей жительницы Земли женщина приобрела в апреле этого года после того, как ушла из жизни Наби Тадзима, которой тоже было 117 лет.

Семья Мияко называла Чио богиней. Они запомнили ее как терпеливую, общительную и добрую к другим людям. Мияко увлекалась искусством каллиграфии, которое она практиковала. А еще она любила суши и угрей.

Сейчас есть три категории продолжительности жизни: самый пожилой мужчина, а также самая пожилая женщина и самый пожилой житель планеты, - которые на данный момент стали свободными после смерти Чио Мияко.

Сейчас старейшим мужчиной на планете является 113-летний Масазо Нонаке, который 25 июля отпраздновал свой день рождения.

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