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"Упав на голову плафон": в мережі показали жахливі умови в київській електричці

STYLERЖиття    11.12.2018 - 19:26
"Упав на голову плафон": в мережі показали жахливі умови в київській електричці
Колаж РБК-Україна

Пасажири почали втрачати свідомість через духоту

Українці поскаржилися на нестерпні умови в ранковій електричці Тетерів-Київ. Відповідний пост був опублікований користувачем Олександром Клімчуком в групі "Центр реформ транспортної інфраструктури України" у соціальній мережі Facebook.

Олександр Клімчук розповів, що у ранковій електричці вагон був забитий людьми і багатьом стало погано, так як було душно. Крім того, він зазначив, що деякі падали в обморок. А одному чоловікові особливо "пощастило" – йому на голову впав плафон.

"Навіть не знаю, як це все назвати. Ранкова електричка Тетерів-Київ. Задушливий і забитий в хлам вагон, поруч стоїть якась жінка, якій дуже погано, і вона тримає в руках пакет з блювотою. Хтось падає в непритомність. Потім чоловікові падає на голову плафон. Дякую за новий розклад і скасування ранкових човникових електричок", - написав Олександр Климчук і опублікував фотографію впав плафона.

&quot;Упав на голову плафон&quot;: в мережі показали жахливі умови в київській електричці

Скріншот поста (facebook.com/crtiu)

 

Фото: facebook.com/crtiu

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі показали жахливий стан Вишгородських електричок. В соціальних мережах розмістили фотографії вагонів, які були забиті сміттям.

А також ми писали про те, що українці скаржаться на "зайців" в електричках, так як розуміють, що кількість вагонів на маршруті залежить від кількості куплених квитків.

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