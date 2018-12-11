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"Упал на голову плафон": в сети показали жуткие условия в киевской электричке

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 19:26
"Упал на голову плафон": в сети показали жуткие условия в киевской электричке
Коллаж РБК-Украина

Пассажиры начали падать в обморок из-за духоты

Украинцы пожаловались на невыносимые условия в утренней электричке Тетерев-Киев. Соответствующий пост был опубликован пользователем Александром Климчуком в группе "Центр реформ транспортної інфраструктури України" в социальной сети Facebook.

Александр Климчук рассказал, что в утренней электричке вагон был забит людьми и многим стало плохо, так как было душно. Кроме того, он отметил, что некоторые падали в обморок. А одному мужчине особенно "повезло" – ему на голову упал плафон.

"Даже не знаю, как это все назвать. Утренняя электричка Тетерев-Киев. Душный и забитый в хлам вагон, рядом стоит какая-то женщина, которой очень плохо, и она держит в руках пакет с рвотой. Кто-то падает в обморок. Потом мужчине падает на голову плафон. Спасибо за новое расписание и отмену утренних челночных электричек", - написал Александр Климчук и опубликовал фотографию упавшего плафона.

&quot;Упал на голову плафон&quot;: в сети показали жуткие условия в киевской электричке

Скриншот поста (facebook.com/crtiu)

 

Фото: facebook.com/crtiu

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали жуткое состояние Вышгородских электричек. В социальных сетях разместили фотографии вагонов, которые были забиты мусором.

А также мы писали о том, что украинцы жалуются на "зайцев" в электричках, так как понимают, что количество вагонов на маршруте зависит от количества купленных билетов.

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