"Почули страшні крики": очевидець трагедії у Запорізькій області розкрив нові деталі (фото)

Ілюстративне фото (pixabay)

Крики жінки чули всі

Очевидець трагічного пожежі в Запорізькій області розповіла нові деталі події, яка забрала життя трьох людей: двох хлопчиків та їхнього дядька. Про це Оверченко Ірина повідомила журналістам, передає ТСН.

Так, за словами жінки, крик матері дітей був чутний практично всім. А коли на вулицю вийшли люди, то побачили стовп диму. Пізніше на місці трагедії почала утворюватися натовп "роззяв".

"Ми почули крик Юлі. Вона кричала – сюди було чути. Ми вийшли, дивимося – дим. Викликали пожежну, люди почали збігатися. Потім чуємо – Юля перестала кричати", - сказала вона.

Чоловік, загиблий в пожежі, був братом хазяйки будинку. Також трагедія забрала життя двох її дітей. Жінка не змогла пережити втрату і скоїла самогубство.

Скріншот з відео (tsn.ua)

За словами Оверченко, яка працює в магазині неподалік від будинку, вона вийшла на вулицю після того, як "почула страшні крики". Через деякий час до неї привели старшого з дітей – 12-річного хлопчика.

Скріншот з відео (tsn.ua)

"Небагато у нас посидів, а потім його забрали знайомі їх", - підкреслила вона.

При цьому односельці стверджують, що в будинку жила 31-річна матір з трьома синами 5, 10 і 12 років. Оскільки була розлучена, то ростити дітей допомагав її брат.

Скріншот з відео (tsn.ua)

"Вона любила своїх дітей. Вона за ними тряслася. Видно, що справжня мати. Особливо молодший, Дімочка – то взагалі сонечко було таке. Взагалі хороша сім'я", - уточнила Оверченко.

Сама загибла працювала на трьох роботах, щоб забезпечити сім'ю. Тому коли почалася пожежа, її не було вдома, також як й її старшого сина.

"Мама кричала, діти кричали, а коли діти перестали кричати, вона пішла і повісилася. Вона тут бігала в істериці, її відтягували. Вона знову побігла – це буквально секунда була", - розповіли очевидці.

Поховати сім'ю обіцяють за рахунок сільради. Водночас хлопчикові, який залишився сиротою, всім селом збирають гроші. Про нього тепер повинна буде піклуватися тітка з Харкова.

Нагадаємо, 17 січня в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці, який розташований в селі Ніжній Бистрий Хустського району Закарпатської області, сталася пожежа. Під час огляду місця пригоди працівники ДСНС виявили тіло чоловіка, який був монахом.